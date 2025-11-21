Nel pomeriggio di giovedì 20 novembre, presso la sala consiliare del municipio di Cotignola, si è svolto il tradizionale incontro tra l’Amministrazione comunale, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto o compieranno 18 anni nel 2025. Un momento pensato per conoscersi, dialogare e riflettere insieme sul ruolo dei giovani nella vita della città.

Il sindaco Federico Settembrini, affiancato dalla vicesindaca Laura Monti, ha aperto l’incontro illustrando le funzioni della giunta e invitando i partecipanti a raccontare esperienze, passioni e progetti, tra chi ha già le idee chiare sul percorso di studi o sul lavoro, e chi sta ancora esplorando le possibilità.

Si è parlato dei luoghi di ritrovo più frequentati, delle aree sportive e degli spazi verdi, ma anche delle feste e delle tradizioni che offrono punto di riferimento per la socialità. Non sono mancati spunti sui temi più attuali, come l’uso dei social e dell’intelligenza artificiale, vista dai ragazzi come strumento utile per lo studio e la vita quotidiana.

A chiusura dell’incontro, il sindaco ha consegnato a ciascuno una copia della Costituzione e un piccolo omaggio, sottolineando come «momenti di dialogo come questo, seppur limitati, siano fondamentali per ascoltare i giovani e costruire insieme una comunità più attenta e inclusiva».