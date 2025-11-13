Martedì sera i Carabinieri della Stazione di Cotignola hanno arrestato un 29enne di origini straniere per resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciandolo inoltre per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

La cattura è avvenuta al termine di un articolato dispositivo di controllo predisposto dalla Compagnia di Lugo, in seguito alle numerose segnalazioni di tentativi di furto in abitazione registrati nelle ultime settimane nella fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 20:00. Diverse pattuglie, anche in abiti civili, erano impegnate lungo le principali vie di comunicazione quando l’attenzione dei militari è stata attirata da una vettura di grossa cilindrata segnalata da cittadini al 112.

L’auto sospetta è stata intercettata dai Carabinieri di Cotignola lungo una strada secondaria che consente il controllo del traffico sulla provinciale Naviglio. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità: nonostante l’alt intimato dai militari, il conducente ha tentato la fuga raggiungendo punte di oltre 160 km/h. Dopo circa 5 chilometri la corsa si è conclusa in un’area agricola, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un albero.

Dall’auto sono scappate tre persone, favorite dal buio: due sono riuscite a dileguarsi nei campi, mentre il conducente è stato bloccato dai Carabinieri dopo una violenta colluttazione. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti vari attrezzi da scasso e alcuni monili in oro, presumibilmente provento di furto. Sono in corso accertamenti per identificare i complici e risalire ai proprietari degli oggetti recuperati.

Il 29enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ha trascorso la notte nella camera di sicurezza per poi essere accompagnato davanti al Giudice di Ravenna, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’episodio conferma l’importanza delle segnalazioni dei cittadini al numero 112, strumento fondamentale per supportare l’attività quotidiana dei Carabinieri impegnati nella tutela del territorio lughese.