Nel pomeriggio di giovedì 21 novembre, nella sala consiliare del municipio di Cotignola, si è insediata ed è quindi divenuta operativa la nuova consulta dei ragazzi, che resterà in carica fino all’inizio del prossimo anno scolastico.

Erano presenti per la giunta comunale il sindaco Federico Settembrini e gli assessori Michele Rambelli e Leonardo Ricci. Inoltre erano presenti la facilitatrice della consulta Cecilia Pirazzini e il professore referente Eugenio Gregori dell’istituto comprensivo «Don Stefano Casadio».

La consulta è l’organismo rappresentativo dei ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 14 anni e opera per favorire la partecipazione dei più giovani alle scelte riguardanti la cittadinanza e lo sviluppo della comunità. I ragazzi e le ragazze, che frequentano la scuola secondaria di primo grado «Luigi Varoli» di Cotignola, diventano i portavoce dei propri compagni e manifestano all’amministrazione comunale idee, progetti, proposte e richieste.

Dopo la discussione, sette membri della consulta hanno proposto la propria candidatura per il ruolo di presidente, esponendo ciascuno le proprie motivazioni. Questo è l’esito del voto: eletto presidente Gabriele Babini, che nel discorso di candidatura, dopo aver manifestato un po’ di emozione, si era impegnato a prestare la massima attenzione alle cose dette da ciascuno dei suoi coetanei. Quale vicepresidente è stata eletta Adele Zanzi, che aveva dichiarato di sentirsi pronta per l’incarico e desiderosa di portare avanti i progetti relativi alle feste e al ballo di fine anno, in continuità con le consulte precedenti. Dopo la votazione, sono emerse le prime richieste che riguardano la manutenzione delle aule scolastiche e degli arredi e la necessità di orologi da parete nelle classi.

I componenti della consulta dei ragazzi sono: Federica Nensor, Tommaso Francesconi, Irene Conficconi, Federico Gavella, Federico Bonfietti, Miriam Francesconi, Lucia Bini, Giorgia Girolamo, Leonardo Fini, Fabrizio Zauli, Derek Furno, Riccardo Tondini, Arturo Ceroni, Gabriele Babini, Sara Karam Nagib Henein, Adele Zanzi, Gabriel Traboulsi Bachar.

Supplenti: Kevin Brusi, Lucia Manzoni, George Alexandru Morosan, Valentina Babini, Aurora Liporace, Nicolas Giuliani, Beatrice Caranti, Emilio Ravagli, Davide Liverani, Sofia Brandolini, William Vacchi, Isabella Utili, Thomas Sportelli, Riccardo Rava.

«Anche quest’anno sono stati molti i ragazzi e le ragazze che con coraggio si sono candidati al ruolo di presidente, mettendosi in gioco e dimostrando di non temere le responsabilità. – ha commentato il sindaco Federico Settembrini -. L’Amministrazione comunale continuerà a dialogare con la consulta in modo da migliorare l’ambiente scolastico ed attuare le proposte pervenute».