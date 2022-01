Questa mattina a Cotignola in via Madrara un 48enne operaio albanese ed un suo collega mentre erano intenti a sistemare una parete di una casa è rimasto ferito dal crollo parziale della parete stessa che stava sistemando. Soccorso dagli uomini del 118 intervenuti sul posto, vista la gravità delle ferite è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Lugo e gli ispettori della Medicina del Lavoro.