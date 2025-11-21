Per la seconda volta su tre partecipazioni, il Comune di Cotignola ha vinto il bando nazionale «Strategia Fotografia 2025» promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, dedicato alla valorizzazione della fotografia e della cultura fotografica italiana.

Il progetto premiato, «Uno sguardo che abita», conclude il percorso iniziato con Scalandrè del fotografo Marco Zanella, realizzato tra il 2018 e il 2021. Un lavoro che racconta la comunità agricola cotignolese tra tradizione e cambiamento, ora restituito in forma tangibile alla cittadinanza.

Il progetto ha un valore complessivo di 22.251 euro, finanziato al 100% dal bando ministeriale. Le risorse permetteranno di acquisire nove stampe fine art e ottocento fotografie d’archivio, che entreranno nella collezione del museo civico Luigi Varoli. Prima di diventare patrimonio permanente, le immagini saranno protagoniste di una mostra diffusa in luoghi di vita quotidiana – biblioteca, scuole, municipio, circoli parrocchiali – e sfogliate in album durante le feste popolari, dalla Segavecchia all’Arena delle balle di paglia, in una sorta di «ritorno alle origini».

«Uno sguardo che abita» si propone quindi di portare la fotografia alla sua dimensione fisica, come atto di cura e di relazione, intrecciando memoria e futuro e rafforzando il legame tra arte e comunità.

Il Comune di Cotignola promuove da anni un vivace fermento culturale legato alla fotografia e alle arti visive. Nel 2020 ha vinto il bando «Strategia Fotografia» con Sul confine, curato da Michele Buda: oltre 80 immagini sul territorio, raccolte in un libro, una mostra e ora nell’archivio del museo Varoli; le residenze con Marco Zanella, Michele Buda e Giovanni Lami hanno esplorato paesaggi visivi e sonori, dando vita a monumento fiume e a una mostra nel 2022; Zanella ha pubblicato il libro Scalandrè, che documenta la vita quotidiana e i paesaggi della pianura; il percorso Dal museo al paesaggio racconta la memoria e le tradizioni locali attraverso oltre 30 murales di artisti da tutto il mondo; Casa Varoli conserva foto storiche e video realizzati da Michele Buda e Daniele Casadio. Tra le mostre recenti: Facce (2020), Un quasi censimento (2022), Che nessun dorma (2024), Oggi è domani (2025).