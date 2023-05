Da martedì 30 maggio a giovedì 1 giugno Cotignola e Barbiano sono pronte a trasformarsi in Cotignyork, la città dei bambini. Per tre giorni la città di Cotignola e quest’anno anche la frazione di Barbiano ospitano la festa in cui il museo civico «Luigi Varoli» e la Scuola arti e mestieri di Cotignola scendono in strada e nei parchi, portando le loro iniziative e attività all’aperto, grazie a un calendario di appuntamenti che propone mostre, teatro di figura, laboratori, letture, feste, spettacoli e molto altro.

«Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo giornate difficilissime, territori molto vicini al nostro sono stati colpiti pesantemente dall’alluvione e il clima generale non è sicuramente quello che vorremmo – ha rimarcato il sindaco Luca Piovaccari -. Il territorio di Cotignola è stato colpito dall’alluvione, ma non al punto da compromettere le attività e i servizi: per questo ci sembra doveroso e opportuno far proseguire le iniziative, in particolare quelle rivolte ai più piccoli, che hanno bisogno di distrarsi e di tornare al più presto a una condizione di serenità, dentro e fuori casa. Quello che speriamo è che a Cotignyork (che si terrà sia a Cotignola che nella frazione di Barbiano, che ha subito i maggiori allagamenti) possano partecipare anche i bambini più colpiti dall’alluvione: saranno nostri ospiti speciali, vogliamo regalare loro qualche ora di gioia e spensieratezza».

Martedì 30 maggio il sipario si apre alle 17 al parco Bacchettoni (via Cairoli) con Burattino in testa, laboratorio dedicato al burattino per bambini dai 6 ai 10 anni composto da due appuntamenti, 30 e 31 maggio. Condotto da Giovanni Lanzoni e Elga Masieri: è consigliabile partecipare a entrambi gli incontri.

Sempre alle 17, alla Scuola arti e mestieri (via Cairoli 6) c’è Burattino Mingherlino incastrato nel ditino, tenuto da Pamela Casadio. Si tratta di un laboratorio per piccole mani che realizzano burattini da dito in plastilina. La partecipazione a entrambi i laboratori è su prenotazione a postaselvatica@gmail.com.

A seguire, dalle 17 al parco Zanzi (via Cairoli) Nautilus, del Collettivo Lambe-Lambe: quattro micro teatri in scatola che raccontano storie magiche e sorprendenti. In contemporanea, al parco Bacchettoni, Moon Box Voglio la Luna di e con Sandra Pagliarani, Compagnia Nasinsù. In un piccolo teatro a forma di globo lunare due solitudini si incontrano e rincorrono dando vita a immagini poetiche e di gioco fino a comprendere che a volte i sogni vanno lasciati andare. Aperto a tutte le età.

Dalle 17 alle 24 al circolo Anspi Manzoni (corso Sforza 18) apertura straordinaria delle Gare di Velocità e Rally su piste elettriche. Il club MRC-Mini Racing Cars aspetta appassionati e curiosi che potranno provare la pista a fronte di un piccolo contributo.

Alle 18.30 a palazzo Sforza inaugura Dipende dagli occhi sculture e disegni bambini. Si tratta della mostra degli elaborati dei bambini delle scuole primarie di Cotignola e Barbiano, nell’ambito del progetto «Cotignola attraverso gli occhi», svolto alla Scuola Aem nell’anno scolastico 2022-2023. La mostra rimane visitabile sia a palazzo Sforza che nel palazzo comunale di Barbiano (piazza Alberico7) dove sarà visibile dall’esterno.

Alle 20.30 al parco Bacchettoni va in scena lo spettacolo per tutte le età Il Sogno, Bubble & clown show di Gambeinspallateatro.

Mercoledì 31 maggio si comincia alle 17 con svariati laboratori: il parco Bacchettoni accoglie la seconda giornata di «Burattino in testa»; a palazzo Sforza, Arianna Zama accompagna i bambini nella sperimentazione di un laboratorio di stop motion dal titolo «Incantatori di serpenti». Rivolto ai bambini dai 9 ai 14 anni, massimo 6 partecipanti. Partecipazione su prenotazione a postaselvatica@gmail.com.

La biblioteca Luigi Varoli ospita «La notte dei pupazzi… in biblioteca». Tutti i bambini sono invitati a portare con sé il proprio pupazzo del cuore che, al termine delle letture, verrà affidato alle bibliotecarie per una notte. Durante la notte bibliotecarie e pupazzi organizzeranno un pigiama party in cui ne accadranno di tutti i colori; dai 3 ai 5 anni.

Dalle 17 alle 19 alla Scuola arti e mestieri sarà possibile vedere l’artista Brina Babini realizzare un burattino di legno e ammirare alcune fasi del lavoro di scultura.

Sempre alle 17 al parco Zanzi sarà allestita «Fiumana», l’esposizione degli elaborati in cartapesta e macero realizzata nell’ambito del progetto Sensilibri. A cura dell’associazione Selvatica, in collaborazione con Remida Terre d’acqua Bologna, museo Tolomeo Bologna, con il contributo della Fondazione del monte e con il patrocinio del Comune di Cotignola.

Alle 18.30 sarà la volta di un cantastorie giramondo che vive sopra un drago e ha la testa sempre in aria. Matteo Curatella presenta lo spettacolo «Le Storie del matto». Aperto a tutte le età. Infine, alle 20.30 nel giardino di Casa Varoli, lo spettacolo «Gustavo La Vita» con Andrea Farnetani, Valeria di Felice e Pedro, il cane clown. Giocoleria, equilibrio, pupazzi e musica dal vivo.

Giovedì 1 giugno la festa continua alle 17 al parco Conti di Barbiano con tre laboratori: il seguito del laboratorio di stop motion «Incantatori di serpenti» con Arianna Zama. Partecipazione su prenotazione a postaselvatica@gmail.com. «SpiediBurattino, quasi un lecca lecca o uno spiedino» con Pamela Casadio. Laboratorio per piccole teste in argilla. Per i bambini dai 3 ai 10 anni. Prenotazione a postaselvatica@gmail.com. Infine, il laboratorio di scrittura con penna d’oca «Burattini all’appello», a cura dell’archivio storico comunale. Anch’esso con partecipazione su prenotazione, ma scrivendo a eventi@comune.cotignola.ra.it. Alle 17.30 le letture per bambini dai 6 agli 8 anni «C’era una volta un pezzo di legno: favole e storie di bambini e bambine (sta)ordinari e i loro compagni di avventure».

Tanti gli spettacoli serali: alle 18.30 «Crepi l’avarizia» di e con Sandra Pagliarani. La storia racconta le avventure di Miglio Gepponi, proprietario e custode di chiavi che aprono i suoi infiniti tesori. Alle 20.30 «C’era una volta un piede», due piedi speciali si trasformano in buffi personaggi che interpretano le più esilaranti storie, tra ritmo, fantasia, poesia e umorismo. Infine alle 21.30 marionette, burattini e pupazzi animeranno il palco in «Pu-pazzi d’amore» di e con Gianluca Palma, Allincirco teatro.

Il pomeriggio del primo giugno alle 17 un appuntamento anche alla biblioteca Luigi Varoli di Cotignola, per qualche ora di lettura dedicata ai più piccoli e per la riconsegna dei pupazzi lasciati il giorno prima e il secondo alle

Durante la manifestazione ci sarà spazio anche per le mostre: «Figure da teatro» di Brina Babini, narra i segreti del mestiere, dai bozzetti alle realizzazioni, attraverso le opere di una delle artigiane più apprezzate del teatro di figura. Visitabile alla Scuola arti e mestieri il 30 e il 31 maggio dalle 17 alle 19.

«Dipende dagli occhi, sculture e disegni bambini», esposizione degli elaborati dei bambini delle scuole primarie di Cotignola e Barbiano, visitabile fino al 25 giugno a palazzo Sforza e nel palazzo comunale di Barbiano,

«Tu sei parte di questa meraviglia», un viaggio per illustrazioni nella natura, presso la biblioteca Luigi Varoli negli orari di apertura della biblioteca.

Nelle serate di martedì 30 e mercoledì 31 maggio sarà possibile cenare allo stand gastronomico allestito al parco Bacchettoni a cura del motoclub I Leoni, mentre il 1 giugno al parco Conti di Barbiano il punto ristoro sarà a cura dell’associazione VitaCuoreVivo.

Tutte le iniziative, gli spettacoli, i laboratori e le letture sono a ingresso gratuito. Per informazioni scrivere postaselvatica@gmail.com, oppure contattare il numero 0545 908826/71

Cotignyork è fatto dalla Scuola arti e mestieri, museo civico Luigi Varoli e Comune di Cotignola insieme all’associazione culturale Selvatica, cooperativa Il Mosaico, all’istituto comprensivo Don Stefano Casadio, l’asilo Carlo Maria Spada, Remida, motoclub «I Leoni», associazione VitaCuoreVivo, Pro loco Cotignola, Cinteteca di Bologna e le associazioni ricreative, culturali e sportive cotignolesi.