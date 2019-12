Proseguono gli eventi natalizi a Cotignola: venerdì 20 dicembre è in programma lo spettacolo itinerante, dedicato ai bambini della scuola primaria, ma aperto a tutta la cittadinanza, dal titolo “I Re Magi in viaggio, la stella cometa… racconta!”, a cura della compagnia Teatro del drago. La partenza è alle 10,30 davanti alle scuole (via Dante Alighieri 10) e dopo un percorso cittadino, si arriverà in piazza Vittorio Emanuele II, dove al termine dello spettacolo, l’associazione Pro Loco Cotignola offrirà la merenda a tutti i bambini.

L’ultima produzione/parata di strada di Teatro del Drago è un viaggio cosmico/astrale dei tre Astronomi d’Oriente, i Re Magi, a nome Gasparro, Melchione e Baldarrasso, rispettivamente il felice, il rabbioso e il depresso, interpretati dai tre trampolieri-attori Fabio Pignatta, Francesco Maestri e Gianluca Palma, che seguendo il viaggio celeste della Stella Cometa, raggiungono la Capanna a Betlemme, portando in dono Oro, Incenso e Mirra, ma hanno sbadatamente dimenticato i doni nelle loro case. Durante la rappresentazione, che non ha uno spirito propriamente religioso, ma è un evento solamente figurativo e immaginifico, c’è la presenza costante della Stella Cometa, interpretata dall’attrice marionettista Mariasole Brusa. La Stella interagisce e interloquisce con gli spettatori in modo comico e coinvolgente, ma il suo mandato non termina qui: intervista e interroga i Magi in viaggio, mettendoli in difficoltà. Nello show non può mancare il carro slitta Natalizio, trainato da una stanca e piagnucolante Renna, abbandonata da Babbo Natale per protesta. Protagonista anche la musica con Renna dj set tecnic sound Mauro Monticelli, che si esibisce dal vivo.