Come da tradizione in questo periodo dell’anno, nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre si è tenuto nella sala consiliare del municipio il consueto incontro tra la giunta di Cotignola e i neodiciottenni, cioè i giovani nati nel 2006.

Erano presenti Alex Argnani, Mattia Bartolini, Nicolò De Rienzo, Mihael Faina, Matteo Liverani, Andrea Materni, Viola Melandri, Federico Tamburini e Caterina Zardi.

In prima battuta, il sindaco Federico Settembrini ha presentato i componenti della giunta e illustrato brevemente il funzionamento della struttura comunale. Successivamente, i ragazzi hanno raccontato qualcosa di loro: gli studi, le attività lavorative stagionali e anche quelle durature, i progetti per il futuro; hanno parlato anche del loro rapporto con la città, dalla partecipazione agli eventi alla ricerca di spazi per il tempo libero.

Al termine dell’incontro, il primo cittadino ha consegnato ai ragazzi una copia della Costituzione italiana e un piccolo omaggio: «L’incontro con i neodiciottenni è sempre un piacere e un momento prezioso e formativo – ha dichiarato -. Con poche parole esprimono idee chiare e indicazioni sulle loro scelte, quelle che daranno forma al loro futuro».