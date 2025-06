Mercoledì 18 giugno alle 20.30 il teatro Binario di Cotignola ospiterà un momento di riflessione e cittadinanza attiva «Cotignola contro le mafie», un incontro pubblico pensato per accendere i riflettori sulla presenza delle mafie nel nostro territorio e sull’importanza di contrastarle attraverso la partecipazione e la consapevolezza collettiva.

Al centro della serata ci sarà la testimonianza di Donato Ungaro, ex vigile urbano di Brescello (Re), licenziato ingiustamente e tra i primissimi giornalisti ad aver denunciato le infiltrazioni della ‘Ndrangheta in Emilia Romagna. Una voce lucida e coraggiosa che racconterà il suo vissuto e offrirà uno spunto per comprendere i meccanismi della corruzione imprenditoriale legata alle logiche mafiose.

Ad aprire l’incontro con un saluto istituzionale sarà Laura Monti, vicesindaca del Comune di Cotignola. Seguirà l’intervento di Carlo Garavini, referente di Libera contro le mafie – Ravenna, che arricchirà il dibattito con il punto di vista dell’associazionismo impegnato da anni nella diffusione della cultura della legalità.

A moderare la serata sarà Matteo Pasi, presidente dell’associazione Pereira.

eventi@comune.cotignola.ra.it . Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 908826. L’ingresso è libero; è consigliata la prenotazione scrivendo a. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 908826.

L’evento è organizzato dal Comune di Cotignola, in collaborazione con Pereira, Libera Ravenna e Spi Cgil di Cotignola.