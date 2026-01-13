A Cotignola sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al corso per adulti «La fabbrica della cartapesta», laboratorio di maschere per la parata della Segavecchia di marzo.

Il corso, iniziato la scorsa settimana, si svolge tutti i giovedì fino al 26 febbraio dalle 18.30 alle 20, nella sede della scuola Arti e mestieri in via Cairoli 6, ed è tenuto da Pamela Casadio e Alice Iaquinta.

Ci sono ancora posti disponibili: il corso è gratuito, ma è necessario iscriversi inviando una mail a postaselvatica@gmail.com.

Per ulteriori informazioni, contattare la Scuola arti e mestieri allo 0545 908812, mail postaselvatica@gmail.com, Facebook e Instagram «Scuola arti e mestieri Cotignola».