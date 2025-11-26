Sabato 29 novembre alle 15 al parco Pertini di Cotignola, in via Sandro Pertini 2, L’Enpa sezione di Lugo organizza A scuola di natura, un pomeriggio ricco di opportunità per conoscere tutte la facce del parco.

Si comincerà con una visita guidata alla scoperta degli animali (capre, conigli, pavoni, oche, anatre e cigni), proseguendo poi con un laboratorio dedicato al riccio: natura, creatività e gioco. Successivamente, interverrà un veterinario per dare a tutti preziosi consigli e naturalmente non mancherà la merenda in compagnia.

Sarà presente un banchetto con gadget a tema animale gestito dai volontari dell’associazione. Laboratorio, giochi e merenda si terranno nella saletta interna.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cotignola. Per ulteriori informazioni contattare Enpa di Lugo sulle pagine social ufficiali.