Apprendere nuove competenze per raccontare la realtà che ci circonda. Farsi Prossimo ODV e Caritas diocesana di Faenza-Modigliana propongono ai giovani un corso gratuito di video maker. L’unico requisito per candidarsi è l’età: il corso si rivolge ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni. Saranno cinque incontri gratuiti, 2 ore a settimana, dal 28 giugno al 28 luglio in centro a Faenza, nelle giornate di martedì o giovedì mattina.

Un video maker professionista presenterà le basi della fotografia, le tecniche di ripresa con cellulare (in base agli obiettivi del video e ai contenuti), prove pratiche di ripresa sul campo su progetti sociali, formazione sull’utilizzo di Adobe Premiere e infine iniziazione al montaggio. Il corso vuol essere anche un’occasione per fare conoscere ai giovani le realtà di Caritas e Farsi Prossimo ODV, raccontarle ad altri coetanei e incontrare nuove persone.

Il corso è aperto a tutte e tutti e si svolgerà in via d’Azzo Ubaldini 7. È possibile inviare la propria candidatura (21 posti disponibili al momento) entro il 10 giugno 2022. Terminato il periodo di candidatura, chi si è iscritto verrà contattato nei giorni seguenti.