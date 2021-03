È stato costituito il Comitato di zona denominato Rubicone-Molinetto-Cesarea, volto a tutelare il benessere e la salute ambientale del vasto circondario cittadino incentrato sulle vie Rubicone, Canale Molinetto e Cesarea, nella prospettiva imminente della costruzione di un sottopasso ferroviario in luogo dell’attuale passaggio a livello tra le vie Canale Molinetto e Destra Canale Molinetto.

22 cittadini figurano come fondatori del Comitato, di cui Elisabetta Forlivesi è presidente, mentre Giorgia Pasquini e Giovanni Livenotti sono i vice-presidenti.

Nuove adesioni possono essere accettate scrivendo a sottopassocanalemolinetto@gmail.com.

Il Comitato si propone di agire in sinergia, per ogni iniziativa utile alla propria ragione sociale, col Comitato di zona Poggi-Antica Milizia, sul cui ambito territoriale si riflettono parimenti le problematiche connesse al nuovo sottopasso ferroviario. Incontri in tal senso sono in atto tra i rispettivi presidenti e vice-presidenti.