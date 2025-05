Corteo in centro di Potere al Popolo e OSA

Corteo per il centro di Ravenna di Potere al Popolo e OSA, l’Opposizione Studentesca d’Alternativa, nel pomeriggio di venerdì 23 maggio. La manifestazione ha chiuso la campagna elettorale della forza politica schierata a sostegno della candidatura a sindaco di Marisa Iannucci, ma è legata anche ad altri due eventi: al processo che ha visto coinvolti la referente nazionale Marta Collot e il referente provinciale Gianfranco Santini per manifestazione non autorizzata e ai fatti di marzo 2024 avvenuti in piazza San Francesco, quando dei ragazzi furono multati e denunciati per aver infranto con della musica ad alto volume la zona del silenzio. Una vicenda che scatenò non poche polemiche in città.