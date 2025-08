Cortei, gladiatori e combattimenti fra Galli e Romani: torna la Corsa delle Bighe

Dopo due anni, torna a Faenza la Corsa delle Bighe, al Rione Verde. Sarà l’evento di apertura della nuova edizione di Non Mollo, la festa al parco Tassinari, in programma il 29 e 30 agosto, che ha come obiettivo una raccolta fondi a favore dell’ospedale manfredo.

Il programma della Corsa delle Bighe, alla sua ventesima rievocazione, si arricchirà rispetto alla tradizione. Dalle 19 del 29 agosto è previsto un corteo storico per le strade della città e in Piazza del Popolo, con gruppi esperti di rievocazioni provenienti anche da Reggio Emilia e Rimini. Alle 20.30 sarà proposta la rappresentazione di una battaglia fra Galli e Romani. Alle 21 spettacolo di gladiatori. Alle 21.45 la corsa.