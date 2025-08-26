Al via lo svolgimento di un corso per assistenti familiari promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune in collaborazione con i servizi sociali. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliono acquisire competenze riguardanti le metodologie e le tecniche per assistere persone fragili (anziani, disabili).

Sono pertanto aperte le iscrizioni che dovranno pervenire entro lunedì 15 settembre prossimo cui seguirà un test di selezione previsto per martedì 16 settembre, alle 9, in via Garatoni 1. Saranno ammessi al corso 15 partecipanti.

I requisiti previsti riguardano la buona comprensione della lingua italiana (scritta e parlata), la conoscenza di base degli strumenti informatici e, per i cittadini stranieri, essere in possesso di regolari documenti.

Durante il corso si affronteranno tematiche relative alla relazione e comunicazione, assistenza al movimento, igiene personale e della casa, demenza, disabilità, animazione e tempo libero, il lavoro in Italia. È previsto un test finale con rilascio di attestato di partecipazione conforme a tutti i distretti regionali come riconoscimento delle conoscenze del lavoro di cura rivolto agli anziani e ai disabili e alle loro famiglie. L’attestato dà diritto all’iscrizione alla banca dati già esistente dello “Sportello Sociale per la non Autosufficienza” a disposizione dei cittadini interessati.

Il corso è gratuito e si svolgerà sia in auto formazione attraverso l’utilizzo della piattaforma regionale Self della Regione online dedicata che in presenza; sono infatti previsti otto incontri della durata di due ore con esperti dell’area socio sanitaria.

Per informazioni e iscrizioni: Sportello Sociale per la Non Autosufficienza, sede di Ravenna, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15 alle 17; telefonando ai numeri: 0544 482789 – 485317 oppure inviando una email: nonautosufficienza@comune.ra.it