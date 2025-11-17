Nel laboratorio PLC della Scuola Angelo Pescarini a Ravenna, tra CPU Siemens 1500, interfacce HMI Comfort e drive per motori Brushless, prenderà il via ai primi di dicembre un nuovo corso di livello intermedio dedicato ai PLC, i“Controllori Logico Programmabili”. L’opportunità è riservata solo a pochi allievi: restano infatti 3 posti disponibilie le iscrizioni saranno accolte in base all’ordine di arrivo.

Nei mesi scorsi, la proposta formativa della Scuola legata al settore dei PLC ha registrato una partecipazione alta, con due corsi – base e intermedio– andati esauriti in pochissimo tempo. La forte richiesta ha spinto la Scuola Pescarini ad attivare una seconda edizione del corso intermedio.

L’attività, organizzata insieme ai partner Fondazione A. Simonini, Forma Futuro e Tutor è gratuita, grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus e della Regione Emilia-Romagna. Il corso è rivolto a persone maggiorenni, occupate o in cerca di occupazione, con conoscenze di base dei PLC e domicilio o residenza in Emilia-Romagna; non possono partecipare i dipendenti pubblici a tempo indeterminato.

A guidare gli allievi sarà un consulente esperto di automazione industriale. “Il crescente interesse per il mondo dei PLC è il segnale di un mercato in evoluzione – sottolinea il docente del corso, Mosè Alise –. La figura del tecnico PLC è oggi tra le più richieste e non sorprende che sempre più persone scelgano di formarsi in questo campo. Nel corso intermedio scenderemo ancora più in profondità con i contenuti, per cui il corso è adatto a chi possiede già una conoscenza base dei PLC, dimestichezza con il computer e voglia di fare un salto di qualità nel proprio percorso professionale”.

Il programma del corso include: uso avanzato del software Siemens TIA Portal v18; programmazione modulare con FB e FC; sviluppo interfacce HMI con WinCC; gestione di sequenze e stati macchina; Motion Control, Profinet e drive V90.

Per informazioni, telefonare allo 0544-687311 oppure scrivere a info@scuolapescarini.it

Per iscriversi, invece, è possibile visitare la pagina web dedicata al corso e compilare il modulo di adesione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPaj_y54dsOU0SLgEkoZzden6R-bvSgr26dRmDeau6AUxYRA/viewform