La Fondazione Marri – S.Umiltà ripropone il corso estivo di scrittura creativa, interamente pensato e tenuto da Alessia Rossi, docente della celebre scuola Holden di Torino. Per questa edizione il corso sarà proposto in una forma nuova ed originale. Alla base della proposta, la certezza che la scrittura possa essere non solo un passatempo o una strada da percorrere per raggiungere nuove consapevolezze, ma anche un modo per divertirsi.

A chi è proposto il corso di scrittura creativa in collaborazione con la Scuola Holden ?

Il corso sarà rivolto a tutti ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, (quindi anche esterni alla Scuola di S.Umiltà), e avrà come obiettivo quello di imparare nuove tecniche di scrittura, riuscire a metterle in pratica e arrivare alla stesura di una piccola opera personale. Non serve alcun tipo di prerequisito per accedere al corso e alla conclusione dello stesso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. E se poi il racconto scritto dovesse essere veramente interessante, non è detto che il progetto si fermi necessariamente qui.

Il corso sarà diviso in due diversi turni che avranno tetto massimo di 25 iscrizioni. Da segnalare che il primo gruppo è già al completo e rimangono ancora alcuni posti per il secondo gruppo.

Quando si terrà il corso e come iscriversi

Il corso di terrà nelle giornate di 8-9-10-11 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, in via Bondiolo, 38 a Faenza. Il termine ultimo delle iscrizioni è il 18 luglio 2025. Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente a questo link

https://forms.gle/PyHkGwCo9P7QUEPZ6

Per ogni altro tipo di informazione è possibile contattare la scuola alla mail info@sumilta.it