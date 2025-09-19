Corso di guida sicura per gli studenti faentini: gimcana in bici nella settimana della mobilità sostenibile

“In Piazza con le Scuole”: corso di guida sicura per gli studenti faentini nella mattinata di venerdì 26 settembre, in Piazza del Popolo a Faenza. L’evento, organizzato dall’associazione Progetto Sicurezza Faenza, si inserisce all’interno delle iniziative della settimana della mobilità sostenibile. Gli studenti delle scuola secondaria di primo grado si cimenteranno in una gimcana per simulare le diverse situazioni che si possono incontrare in strada. Ospite della mattinata sarà Mirko Pirazzoli, campione europeo di mountain bike nel 2001.