Con la prima lezione in calendario per mercoledì 8 ottobre, prenderà il via il nuovo corso di avviamento alla pallamano organizzato dalla Gym Academy, in collaborazione con il CSI Ravenna. Il corso prevede la partecipazione di un gruppo misto di ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni. “È il terzo anno di questo progetto che punta a promuovere e a rilanciare la pallamano in città – spiega il professore Marco Tosi Brandi, tecnico e referente del progetto –. I due anni precedenti sono stati molto importanti nel dare concretezza a questo progetto, perché abbiamo trovato interesse, attenzione, e siamo riusciti a formare un gruppetto di una quindicina di ragazzi e ragazze”. Una vera e propria squadra, che oltre ai due allenamenti settimanali, ha avuto anche la possibilità di tradurre il lavoro in palestra in momenti agonistici e di confronto. “La nostra formazione ha potuto partecipare a due tornei promozionali – riferisce il professore Tosi Brandi -: uno a Savignano, dove abbiamo partecipato a un quadrangolare con i team di Imola, Ferrara e Lugo, e uno a Faenza, al Pala Cattani, dove abbiamo affrontato Imola, Faenza e Romagna. Dopo il torneo, i nostri ragazzi si sono fermati ad assistere ad una partita del campionato di A2 del Romagna Handball».

Con la prima campanella del nuovo anno scolastico, è iniziata da parte dello staff di Gym Academy anche la promozione nelle classi del corso di pallamano. “Questa nostra presenza nelle scuole già in precedenza ci aveva dato riscontri positivi – ammette Tosi Brandi – sia per la curiosità sollevata sia per le richieste di informazioni. I ragazzi hanno apprezzato la bontà dell’offerta formativa e i loro genitori le valenze educative di questo sport, che miscela azione, tecnica, velocità e spirito di gruppo ma che aiuta anche a inculcare i valori dello stare insieme, del rispetto delle regole e l’importanza del volersi bene. Questa promozione durerà una decina di giorni e ci auguriamo di poter avvicinare altri ragazzi e ragazze alla conoscenza e alla pratica di questa disciplina”

Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 17, alla palestra dell’Itis “Nullo Baldini”. Le lezioni sono tenute dallo stesso Tosi Brandi, coadiuvato da Marco Fanizzi e Alfredo Di Lisa.

Per info e iscrizioni: tel. 0544 35730 – 351 581 6100