AUSL Romagna ha in previsione l’uscita di un concorso per un posto da Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza area operatori e la graduatoria avrà validità 24 mesi.

Per preparare tutti coloro che volessero affrontare il concorso, la CISL FP Romagna organizza un corso che sarà tenuto da operatori altamente qualificati ed esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali.

Il corso è totalmente gratuito per gli iscritti FP CISL Romagna.

L’obiettivo generale del corso è quello di indirizzare i partecipanti ed appropriarsi delle materie del concorso, acquisire sicurezza e controllo del clima tipico delle sessioni concorsuali sulla base dell’ottenimento di conoscenze attraverso lezioni frontali dei docenti, in modo da saper gestire in maniera efficace la prova d’esame.

Il corso si svolgerà presso la sede CISL di Cesena in via Renato Serra 15, dal 25 febbraio al 5 marzo nelle ore serali con eventuale serata conclusiva con simulazione pratica di quesiti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero 3405828341