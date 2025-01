Con la consegna degli attestati di formazione agli studenti dell’Istituto Alberghiero Statale “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme, da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Petitto e del Dirigente scolastico Stefano Rotondi, si è concluso, per l’anno scolastico in corso, il progetto correlato ai “Fondi per l’attività informativa/divulgativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.

Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni delle quinte classi dell’Istituto ed è stato completamente finanziato con fondi derivanti dall’attività sanzionatoria ex d.lgs 758/94 condotta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, richiesti e messi a disposizione dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e riutilizzati per la diffusione della sicurezza antincendio in quella che rappresenta un’attività economica e lavorativa caratteristica del territorio della provincia di Ravenna.

Gli studenti hanno affrontato una formazione di 8 ore complessive, con una parte teorica e una pratica. Gli argomenti hanno riguardato essenzialmente la caratterizzazione della combustione e dell’incendio, i rischi alle persone, le misure di prevenzione e protezione compreso la gestione dell’emergenza, uso degli estintori portatili e impianti idrici antincendio.

Gli studenti interessati il prossimo anno potranno così presentarsi al mondo del lavoro con un titolo e una competenza aggiuntiva e soprattutto una conoscenza per salvaguardare innanzitutto loro stessi dai rischi d’incendio.