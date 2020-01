Lo Sport a Cervia rappresenta una realtà fondamentale, molto diffusa e radicata. Migliaia di bambine e bambini, ma anche adulti a Cervia praticano attività sportive di vario genere, che abbracciano le varie discipline, negli impianti e nelle palestre scolastiche. “In questi giorni insieme al Sindaco Massimo Medri e all’Assessore allo Sport Michela Brunelli abbiamo incontrato tutte le Associazioni Sportive cervesi con l’obiettivo di fare il punto della situazione rispetto alla loro attività, soprattutto per capire i problemi e le esigenze per poter praticare sport nelle migliori condizioni di spazio e sicurezza.”

“Nonostante gli sforzi fatti in questi anni dal Comune è comunque emersa, anche in relazione alle oltre 50 Associazioni presenti sul territorio a cui corrispondono migliaia di praticanti, la necessità da parte del Comune di dotarsi di un nuovo spazio polivalente. Una nuova struttura con almeno due nuove palestre dotate di spogliatoi e di tutti i servizi necessari da realizzarsi in un’area da definirsi, che possa dare anche una risposta concreta alle disabilità, perché lo sport diventi veicolo di una sempre maggiore integrazione e possa essere un aiuto concreto alle famiglie di ragazzi con fragilità.” Ha dichiarato l’Assessore e Candidato alle prossime elezioni del 26 gennaio Andrea Corsini, e prosegue “La Regione, in continuità con il bando da 45 milioni di Euro realizzato nel 2018, ha già previsto, in caso di riconferma del Presidente Bonaccini di raddoppiare le risorse per l’edilizia sportiva portando le risorse complessive a 90 milioni nella prossima legislatura utilizzando parte dei fondi europei per un nuovo grande piano sull’impiantistica sportiva. Dalla ricognizione effettuata oltre ad una nuova palestra per la ginnastica artistica ed altre discipline emergenti, è affiorata anche la necessità di realizzare in alcuni impianti da calcio, la realizzazione di campi in sintetico per dotare queste strutture di ulteriori spazi e far fronte alle necessità legate all’aumento dei praticanti. Infine ci impegneremo anche ad intervenire sugli impianti sportivi esistenti ma che necessitano di straordinaria manutenzione, per far si che L’impiantistica sportiva accompagni in modo sempre più adeguato le associazioni sportive del nostro territorio.”