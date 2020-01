“Come ho più volte affermato il mio impegno nella prossima legislatura regionale sarà rivolto alla realizzazione delle infrastrutture strategiche fondamentali per la messa in sicurezza degli abitanti e delle persone e per la competitività del sistema economico e produttivo del territorio della Provincia di Ravenna.” Ha dichiarato l’Assessore Andrea Corsini, candidato alle prossime elezioni del 26 gennaio per il Partito Democratico “Mi riferisco in particolare allo sviluppo del Porto di Ravenna legato alla realizzazione del progetto ‘Hub Portuale’ e alla grande industria turistica della costa.

Per queste ragioni, la NUOVA SS 16, rappresenta la mia e nostra indiscussa priorità e massimo sarà il mio impegno per la sua realizzazione.

Si tratta di una emergenza non più rinviabile da parte di ANAS, della rete stradale regionale e nazionale, destinata alla funzione di asse viario di raccordo della zona costiera con la Cispadana di prossima realizzazione e l’asse ferrarese.

Rendere pertanto la Statale 16 una strada europea, dorsale moderna e sicura dell’area che collega Ferrara e Ravenna con Rimini auspico sia l’impegno non solo mio e del Partito Democratico ma anche delle altre forze politiche che sostengono la candidatura di Stefano Bonaccini che ha messo in cima alle priorità del proprio programma per questo territorio la realizzazione della nuova Statale 16 e la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano di Costa.

Come annunciato, durante il recente incontro svoltosi a Voltana, promosso dal Comitato Intercomunale per il completamento della Variante SS16 Ferrara-Ravenna, alla presenza dell’Assessore Raffaele Donini, si dovrà procedere alla immediata realizzazione del primo stralcio Argenta-Ponte Bastia e alla progettazione esecutiva del secondo stralcio Taglio Corelli-Ponte Bastia funzionale al completamento e ammodernamento della SS16 fino a Fosso Ghiaia, mettendo in sicurezza i territori di Voltana, Alfonsine, Mezzano e Fosso Ghiaia.”