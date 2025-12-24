Impiegare a Marina di Ravenna le risorse delle sanzioni certificate dalle telecamere lungo viale delle Nazioni. La proposta arriva da Gianfranco Spadoni, consigliere comunale per Lista per Ravenna – Lega – Il Popolo della Famiglia.

Per Spadoni: “Questa soluzione si rende necessaria anche alla luce dei dati non favorevoli del turismo, che hanno premiato la nostra città d’arte mentre hanno palesemente penalizzato i lidi. Basti ricordare come gli stranieri siano risultati in calo nei mesi centrali dell’estate, con luglio -5,2% e agosto – 0,5%. Dati che meritano di essere analizzati per trovare soluzioni a supporto di uno dei comparti più importanti del nostro territorio”.

Lungo la corsia preferenziale riservata agli autobus sono state emesse quasi 9.000 sanzioni.