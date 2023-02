Il Consiglio territoriale Area Centro urbano, per far ritrovare agli adulti il piacere della creazione manuale, favorire il recupero di antiche abilità che possono essere sempre utili nella vita quotidiana e di promuove occasioni di crescita personale e di socializzazione, organizza nella sede dell’Ufficio territoriale di via Maggiore n. 122 due corsi di cucito per adulti.

I corsi, che inizieranno giovedì 2 marzo, sono organizzati in collaborazione con la Banca del tempo di Ravenna nelle giornate di lunedì (primo gruppo), dalle 14.30 alle 17.30, e giovedì (secondo gruppo), dalle 9 alle 12, fino a giovedì 25 maggio 2023.

Con l’aiuto delle volontarie della Banca del tempo i partecipanti potranno imparare i rudimenti di cucito per realizzare un proprio progetto o perfezionare le proprie abilità.

Per informazioni e adesioni tel. 0544-482043/44 tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30, oppure 377-5376619. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 8 iscritti a gruppo.

I corsi sono gratuiti.