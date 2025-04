Sono già più di 60 i professionisti sanitari e socio sanitari che hanno deciso di partecipare, nella sede provinciale UIL di Ravenna, in via le Corbusier 29, agli eventi formativi di “BLSD e P-BLSD” organizzati in collaborazione con il centro di formazione della UILFPL Nazionale SaveAcademy e Simeso – Società Italiana di Medicina del Soccorso (Società Scientifica Si.Me.So. registrata presso il Ministero della Salute ai sensi del D.M. 2 agosto 2017).

L’obiettivo della UILFPL di Ravenna è quello di aumentare la cultura del soccorso e allo stesso tempo permettere ai nostri iscritti di partecipare a corsi di aggiornamento professionale di alto contenuto didattico. La formazione infatti oltre a rappresentare un importante elemento di sviluppo delle competenze nei professionisti del settore è riconosciuta come un elemento essenziale per accompagnare i cambiamenti e sostenere la gestione nella complessità dell’intero sistema.

Già a partire dal prossimo mese di maggio avvieremo ulteriori percorsi formativi, grazie ai nuovi formatori, che ci consentiranno di garantire un servizio aggiuntivo alle persone che quotidianamente rappresentiamo in tutti i settori lavorativi della Provincia di Ravenna.