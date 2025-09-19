A partire dal 22 settembre sarà possibile iscriversi ai corsi di ginnastica dolce per over 65. Le lezioni, che si terranno negli spazi presenti nelle aree territoriali, inizieranno il 13 ottobre e comprenderanno 48 appuntamenti, con temine tra aprile e maggio 2026 e saranno tenute da istruttori qualificati.

Iscrizioni negli uffici decentrati:

ufficio decentrato di via Maggiore 120, per i corsi da svolgersi nella sala polivalente di via Landoni;

ufficio decentrato di via Berlinguer 11, per i corsi da svolgersi nella Sala Morigi di via Gramsci, Classe, Ponte Nuovo, Villanova di Ravenna;

ufficio decentrato di via Aquileia 13 per i corsi da svolgersi al Pala Costa;

ufficio decentrato di Sant’Alberto in via Cavedone 37, per i corsi da svolgersi nella palestra scolastica di Sant’Alberto;

ufficio decentrato di Mezzano in piazza della Repubblica 10, per i corsi da svolgersi a Mezzano nella palestra scolastica e a Conventello al centro Segurini;

ufficio decentrato di Piangipane in piazza XXII Giugno 1944 n. 6, per i corsi da svolgersi nella palestra scolastica di Piangipane;

ufficio decentrato di Roncalceci in via Sauro Babini 184, per i corsi da svolgersi nella palestra di Roncalceci;

ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41/a, per i corsi da svolgersi nella palestra scolastica di San Pietro in Vincoli;

ufficio decentrato di Castiglione in via Vittorio Veneto 21, per i corsi da svolgersi nella palestra scolastica di Castiglione;

ufficio decentrato di Marina di Ravenna in Largo Magnavacchi 5, per i corsi da svolgersi a Casalborsetti (ex scuola elementare), Porto Corsini (sede Proloco), Marina di Ravenna (palestra scolastica Marina di Ravenna) e Lido Adriano (palestra scolastica Lido Adriano).

Nella locandina sono indicati i costi e i pacchetti previsti. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici decentrati.