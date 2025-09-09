Prima del ritorno a scuola, domenica 14 settembre a Voltana, grande festa con la «Voltacolor run» e uno spettacolo di burattini.

La corsa a colori partirà alle 17 dal piazzale della stazione e seguirà un percorso nei parchi cittadini da ripetere due volte. Preiscrizioni entro il 12 settembre scrivendo aferraro.pietro63@gmail.com, oppure inviando un messaggio Whatsapp al 338 3352787.

Il costo è di 9 euro per chi si iscrive in anticipo e di 12 euro per chi invece si iscriverà sul posto; sotto ai 12 anni il costo è di 5 euro. I minorenni dovranno essere accompagnati.

Il giorno della corsa le iscrizioni apriranno alle 16. Ai partecipanti sarà distribuito un kit con sacca, occhiali, pettorale e gadget. Per il massimo divertimento e la resa dell’evento si consiglia di vestirsi completamente di bianco.

Sono previsti anche dei premi: tra i partecipanti verranno sorteggiati un abbonamento trimestrale offerto dalla palestra Now Gym, 2 buoni da 25 euro per materiale scolastico presso “Cartolibreria Biroblù” e 2 buoni da 25 euro per abbigliamento scolastico presso “Da la testa ai pi”.

Nel punto di ritrovo la ristorazione sarà garantita dal bar della Stazione e da “La Bottega Romagnola”. Animazione bimbi con Eleonora. Speacker dell’evento, Rinaldo.

Alle 18.30 sempre al piazzale della stazione seguirà lo spettacolo di burattini«Arlecchinate», a cura della compagnia Bambabambin, di e con Paolo Rech.

In caso di maltempo la corsa sarà annullata, mentre lo spettacolo si svolgerà nella sala polivalente della Casa del Popolo.

La festa è organizzata dalla consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella in collaborazione con Ca’ vecchia, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo e il sostegno di numerosi sponsor tra i quali la filiale di Voltana di Crédit Agricole.