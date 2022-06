Si comunicano la sospensione temporanea della circolazione e il divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni, domenica 19 giugno 2022 dalle ore 14.00 sino a cessate esigenze all’interno del centro abitato del comune di Castel Bolognese. Il divieto è limitato al tempo strettamente necessario al transito della carovana di gara per un tempo comunque non superiore a 15 minuti, secondo il percorso della competizione.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione);

è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione);

è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada

I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.