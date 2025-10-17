Corruzione negli obitori: condanne per 26 anni. Risarcimenti ad Ausl e agenzia Zama

Pene complessive per 26 anni, in gran parte però sospese, per la corruzione scoperta negli obitori di Faenza e Lugo. L’indagine dei Carabinieri, iniziata nel 2019, aveva portato 35 persone e 16 imprese al centro dell’inchiesta.

I quotidiani oggi in edicola raccontano le decisioni del giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti di fronte alla richiesta di patteggiamenti e riti abbreviati da parte dei legali difensori degli imputati. Coinvolte diverse agenzie di onoranze funebri di Faenza, Imola, Cotignola, Lugo e Alfonsine.