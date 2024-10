C’era anche una rappresentanza del CSI Ravenna ai Mondiali di canicross svoltisi il 19 e 20 ottobre scorsi a Bardonecchia, con la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutto il mondo accompagnati dal loro cane guida. Maya Moni, 16enne ravennate, tesserata per il comitato territoriale del CSI, è stata tra i dieci rappresentanti della selezione italiana a salire sul podio nella categoria Adapted Woman, contribuendo al miglior bottino della storia dell’Italia in questa disciplina.

Maya ha conquistato la medaglia d’argento gareggiando con Nina, un golden retriever il cui padrone è Laura Spada, con una lunga esperienza nel mondo del running e del canicross, promotrice di “Corrinzolando”, il progetto di pet therapy ludico-motorio ed educativo mirato ad offrire un’occasione di sostegno, di socializzazione e di promozione del movimento fisico, con il supporto di cani addestrati. A Bardonecchia Laura ha affiancato Maya correndo insieme a lei.

Un altro atleta inserito nel progetto “Corrinzolando”, il 26 enne bresciano Riccardo Gatta, portacolori del Centro Bresciano Down, ha conquistato la medaglia di bronzo, correndo affiancato da Marco Rocca con il cane Maya, un bracco. L’altro cane di Laura, Frida, un bulldog francese, era pronto a guidare in gara Tommaso Colombo, 25 anni, anche lui bresciano, il terzo atleta del progetto “Corrinzolando”, ma un’influenza lo ha costretto al forfait poche ore prima di gareggiare. I due bresciani si allenano nella loro città con Alessia Corti.

“Era la prima volta quest’anno che l’Italia portava ragazzi della categoria Adapted ai Mondiali – spiega Spada -: è stata un’esperienza entusiasmante. Questi ragazzi sono l’essenza dello sport, fanno squadra, prendono la partecipazione ad ogni gara nel più puro spirito sportivo. Sono belli da vedere insieme, ed è difficile spiegare a parole quello che riescono a darti e a trasmetterti. Maya è stata felicissima e la sua gioia è stata anche la mia perché questo è stato il primo mondiale dei tre che ho fatto, senza il mio cane Elsa, morto qualche anno fa, con il quale ho dato vita al progetto Corrinzolando. E poi ringrazio di cuore il nostro sponsor Clikeaze. Senza il suo decisivo sostegno economico non avremmo potuto partecipare ai Mondiali”.

“Di questa esperienza, davvero meravigliosa, mi è piaciuto soprattutto la grande amicizia che ho trovato – racconta Maya -. La gara è stata molto emozionante. Il tifo mi è piaciuto tanto così come la gentilezza e la dolcezza delle persone che ho incontrato. Spero di poterla ripetere presto, magari già a Ravenna con la prossima gara”.

Il progetto Corrinzolando, infatti, torna a Ravenna. E lo fa in occasione della Dogs&Run, evento legato alla Esselunga Maratona di Ravenna. Sabato 9 novembre, alle 12, i ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale che partecipano alle iniziative appositamente proposte per loro dal CSI faranno da apripista all’evento. Nella scorsa edizione, alla prima partecipazione, furono una dozzina i ragazzi al via.