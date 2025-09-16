Cresce l’attesa per la quinta edizione della Pink RAnning, in programma domenica 28 settembre 2025 in Darsena di Città a Ravenna. Anche quest’anno, insieme a migliaia di partecipanti che renderanno speciale la manifestazione, sono attese numerose presenze istituzionali, locali e nazionali: rappresentanti di enti, associazioni del territorio e personaggi conosciuti che hanno scelto di testimoniare con la loro presenza l’impegno comune contro la violenza di genere.

Tra queste spiccano i nomi della senatrice Valeria Valente e della deputata Ouidad Bakkali, che prenderanno parte al taglio del nastro accanto a Linea Rosa OdV e Ravenna Runners Club, co-organizzatori della giornata.

“Per me è un grande piacere e un grande onore partecipare a questo evento. Iniziative come questa sono importanti perché trasformano lo sport in un momento collettivo di consapevolezza, che può dare impulso all’impegno per combattere la violenza maschile sulle donne, promuovendo la diffusione di una cultura finalmente paritaria nei rapporti. La violenza maschile sulle donne è una ferita ancora aperta nella nostra società, perché purtroppo persiste una cultura del possesso radicata e diffusa, come la cronaca più recente conferma, con la rete e i social network diventati terreno fertile per una nuova e preoccupante frontiera della violenza di genere. In questo contesto, è fondamentale riconoscere sempre il valore del lavoro svolto quotidianamente dai centri antiviolenza che, spesso tra mille difficoltà burocratiche e finanziarie, offrono ascolto, protezione e strumenti concreti alle donne per uscire dalla spirale della violenza”, dichiara la senatrice Valeria Valente.

“La Pink è sempre di più un momento centrale per la nostra comunità e un appuntamento che ormai supera i confini locali. Quest’anno è ancora più urgente ritrovarci insieme per contrastare con fermezza la strage di donne e ragazze che si consuma nel nostro Paese. Accanto ai femminicidi, vediamo crescere molestie, revenge porn e siti sessisti e misogini: segnali di un patriarcato che sembra rafforzarsi in un clima di conflitto e violenza. Questa corsa sarà per me una grande onda rosa contro tutte le violenze e le oppressioni”, sottolinea l’onorevole Ouidad Bakkali.

La Pink RAnning prenderà il via alle ore 9.30 dall’area antistante la sede dell’Autorità Portuale. Due i percorsi previsti – 5 km e 10 km – pensati per persone di ogni età che scelgono di camminare o correre.

Come ogni anno, parte del ricavato delle iscrizioni sarà destinato al sostegno dei figli e delle figlie delle donne ospiti delle case rifugio gestite da Linea Rosa nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

“La Pink RAnning non è solo un appuntamento sportivo ma un grande evento di comunità, che mette insieme istituzioni, associazioni, cittadini e cittadine per dire con forza che la violenza sulle donne si combatte insieme, con la presenza, con la voce e con l’impegno di tutti e tutte”, dichiara la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara. “Nelle prossime settimane – conclude – verranno resi noti altri nomi che renderanno l’edizione 2025 ancora più ricca di significato e partecipazione”.

Iscrizioni e info pratiche

Online fino a mercoledì 24 settembre alle ore 12.00 (pettorale con nome fino al 22 settembre).

fino a mercoledì 24 settembre alle ore 12.00 (pettorale con nome fino al 22 settembre). In presenza :

: Centro Commerciale ESP Ravenna: weekend 13-14 settembre e 20-21 settembre dalle 10.30 alle 18.30

Famila (via Faentina 149) a Ravenna: weekend 13-14 settembre e 20-21 settembre dalle 10.30 alle 18.30

Festa del Quartiere Alberti: domenica 21 settembre dalle 9.30 alle 18.00

Village allestito in Autorità Portuale a Ravenna: sabato 27 e domenica 28 settembre

Quote di partecipazione

€ 15 per gli adulti (pettorale, t-shirt, pacco gara, ristoro, assicurazione).

Gratuito per i bambini fino a 12 anni (oppure € 10 con t-shirt).



Ritiro pettorali