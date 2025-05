Un corpo senza vita è stato recuperato nel Candiano, all’altezza dell’Autorità Portuale, dai Vigili del Fuoco, intorno alle 12. A segnalare il corpo è stato un passante, che ha quindi prontamente allertato la Centrale Operativa dei soccorritori. Alla banchina nord sono quindi arrivati i Vigili del Fuoco con un’autoscala, mentre, via mare, una squadra si è avvicinata a bordo di un’imbarcazione. Putroppo, per il personale del 118, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della persona rinvenuta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni. Sul posto anche Polizia di Stato e Capitaneria di Porto per le indagini.

Poco lontana è stata trovata l’auto di proprietà dell’uomo.