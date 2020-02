Durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sui casi e la diffusione del Coronavirus in Emilia-Romagna, l’assessore regionale per le politiche per la salute Raffaele Donini ha specificato un punto molto importante riguardante le scuole: la prossima settimana gli istituti scolastici non saranno più chiusi, come durante questa settimana, ma aperti. Sarà invece sospesa l’attività didattica.

Per gli studenti quindi nulla cambia. Non dovranno recarsi a scuola e al loro ritorno in classe non dovranno presentare alcun certificato medico, se non sono stati ammalati. Gli istituti scolastici invece potranno portare avanti la quotidiana attività svolta dal personale al di fuori delle classi nell’organizzazione e nella programmazione delle varie attività.