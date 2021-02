Il Comune di Faenza ha praticamente finito di allestire la fiera per la partenza delle vaccinazioni contro il coronavirus per gli over 80. Nella giornata di venerdì è previsto un incontro con l’Ausl Romagna dove verrà stabilita probabilmente una data di inizio per le prime somministrazioni. Da lunedì 15 febbraio, suddivisi per fasce d’età, sarà possibile intanto prenotare l’appuntamento per la vaccinazione.

Per l’organizzazione della fiera, indispensabile è stata l’esperienza della campagna vaccinale condotta dai tre principali studi medici della città nella sala Zanelli. Questa volta però, oltre alla grande sala per conferenze, verrà utilizzato anche uno dei padiglioni della fiera.

LE FASI DELLA VACCINAZIONE

Agli utenti sarà garantito l’uso del parcheggio. Poi si entrerà in sala Zanelli dove all’ingresso verrà chiesta la sanificazione delle mani e verrà misurata la temperatura. Il paziente lascerà la modulistica consegnatagli il giorno della prenotazione o reperita online. Nel corridoio della sala Zanelli verranno quindi svolte le prime procedure amministrative e verrà effettuato il riconoscimento ufficiale del paziente mediante il codice fiscale o il tesserino sanitario. Poi ci si sposterà al padiglione A della fiera. Qui si terrà il colloquio con il medico per il consenso informato, ma soprattutto per valutare le patologie pregresse. Saranno quindi 4 le aree vaccino ricavate all’interno del padiglione dove verranno eseguite le somministrazioni. Dopo l’iniezione, mediamente, sarà richiesta l’attesa di 15 minuti in un’altra postazione ricavata sempre all’interno del padiglione, dove saranno pronti ad intervenire, in caso di emergenza, gli operatori del 118. A seconda delle patologie pregresse, il tempo d’attesa richiesto potrebbe essere superiore. Infine un ultimo passaggio prima di uscire, il ritiro della certificazione e del modulo con la data del richiamo della vaccinazione.

In tutto l’intera procedura di vaccinazione comporterà un tempo dai 30 ai 60 minuti, a seconda dei tempi d’attesa richiesti dai medici dopo la somministrazione. Il vaccino somministrato in questa fase sarà il vaccino Moderna, molto più semplice anche da gestire dal punto di vista logistico. La fiera è già stata dotata di frigoriferi, ma non sono i complessi e costosi dispositivi in grado di raggiungere i -90 gradi indispensabili per il vaccino Pfizer.

È stato calcolato che in un’ora le varie squadre vaccinali potrebbero riuscire a vaccinare all’incirca 48 persone. Ogni giorno la fiera sarà aperta per 10 ore.

PRENOTAZIONI

A partire da lunedì 15 febbraio sono aperte le prenotazioni per le persone nate nel 1936 e negli anni precedenti (85enni e ultra 85enni). Da lunedì 1 marzo potranno prenotarsi tutte le persone nate dal 1937 al 1941 compresi (quindi tra gli 80 e gli 84 anni).

Come prenotare

Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità:

– agli sportelli Cup dell’Ausl (Centri Unici Prenotazione)presenti su tutto il territorio romagnolo

– nelle farmacie tramite il servizio Farmacup,

– telefonando al Cuptel al numero 800002255

Online attraverso:

– il Fascicolo Elettronico

– l’App ER Salute

– il CupWeb ( www.cupweb.it)

All’atto della prenotazione viene dato l’appuntamento con giorno, ora e luogo per la prima somministrazione della prima e della seconda dose (richiamo). Verrà inoltre rilasciato il modulo della scheda anamnestica per raccogliere le informazioni sullo stato di salute e le malattie pregresse, che dovrà essere compilata dall’utente (con il supporto eventuale di un familiare) e consegnata al momento della vaccinazione.

Le persone che prenoteranno attraverso il servizio di Cuptel, potranno scaricare la scheda anamnestica direttamente dal sito di Ausl Romagna www.auslromagna.it

Cosa occorre per prenotare

Non serve la prescrizione medica. Bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale.

Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita. La prenotazione potrà essere effettuata su ogni sede vaccinale senza vincoli territoriali.

I PUNTI VACCINALI

Faenza– Fiera via Risorgimento 3

Castel Bolognese – Casa della Salute Valle Del Senio, Via Roma 2

Distretto di Lugo

Lugo – Centro Sociale il Tondo via Lumagni 30

Alfonsine – Palazzo Marini via Roma 10

Si fa presente che sulla base dell’approvvigionamento dei vaccini, si procederà a modulare l’offerta sulle diverse sedi vaccinali.

Cosa portare il giorno della vaccinazione

Il giorno dell’appuntamento è necessario portare con sé, oltre alla tessera sanitaria e al documento di identità, anche la scheda anamnestica, consegnata al momento della prenotazione, compilata e firmata