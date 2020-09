Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 15 casi: 9 asintomatici e 6 con sintomi, 14 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato, 6 maschi e 9 femmine, e nel dettaglio: 5 casi emersi come contatti di casi già noti, tutti in ambito familiare; 2 casi sporadici emersi a seguito di sintomi; 5 casi legati a rientro dall’estero (4 Macedonia e 1 Marocco); 2 casi per test eseguiti volontariamente; 1 caso emerso a seguito di screening ospedaliero.

Non risultano decessi mentre si registrano 4 guarigioni complete e 2 guarigioni cliniche per le quali dovranno essere effettuati i tamponi di negativizzazione.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.709, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

75 residenti fuori provincia Ravenna

720 Ravenna

284 Faenza

139 Cervia

120 Lugo

74 Russi

39 Alfonsine

58 Bagnacavallo

42 Castelbolognese

10 Conselice

21 Massa Lombarda

14 Sant’Agata sul Santerno

33 Cotignola

14 Riolo Terme

25 Fusignano

18 Solarolo

20 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara