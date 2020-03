A seguito di quanto espresso dalla Confartigianato in merito all’obbligo o meno di aggiornamento della Valutazione dei Rischi e dell’attività organizzativa delle misure di prevenzione per il Coronavirus, si sono avute conferme sulle indicazioni fornite alle imprese risultanti in linea con le aspettative della Regione e dell’organo ispettivo ASL in merito al Rischio Biologico legato al Covid-19.