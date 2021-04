Coronavirus: saranno i medici di medicina generale a vaccinare i caregiver

Saranno i medici di medicina generale a vaccinare i caregiver all’interno della campagna vaccinale contro il coronavirus. Non sarà un procedimento immediato. Bisognerà infatti raccogliere tutte le adesioni per poi organizzare gli appuntamenti in modo tale da non sprecare dosi di vaccino. Per “caregiver” si intende qualunque persona si prenda cura di un ammalato. Non necessariamente quindi un familiare, come ha spiegato Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna in un suo intervento in diretta streaming con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale. . Farà fede la legge 104.Ovviamente quindi non potranno richiedere la vaccinazione quei familiari che si recano solamente qualche giorno a settimana a far visita al proprio congiunto