Coronavirus: raccolta fondi dei cittadini per l’ospedale di Ravenna. Già superati i 14 mila euro

Insieme per Ravenna a sostegno dell’Ospedale. È partita anche a Ravenna una raccolta fondi online per far fronte all’emergenza dettata dal Coronavirus. È un’iniziativa partita da un gruppo di cittadini sulla piattaforma GoFundMe, un sito sul quale è possibile donare senza l’obbligo di alcuna iscrizione, basta una semplice carta di credito o debito abilitata per gli acquisti su internet. Creata un giorno fa, la campagna ha già superato 14 mila euro. C’è chi dona piccole somme, 5-10 euro, c’è chi invece ha messo a disposizione somme più consistenti. Il tutto andrà a sostenere gli sforzi di medici e infermieri del Santa Maria delle Croci impegnati in questi giorni in prima linea contro il virus.

Qui il link diretto alla raccolta fondi