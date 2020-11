Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 104 casi: 56 maschi e 48 femmine; 85 asintomatici e 19 con sintomi; 99 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati.

Nel dettaglio: 61 da contact tracing; 14 per sintomi; 8 per test ricovero; 1 per rientri dall’estero (Albania); 1 per categorie professionali; 19 per test volontario.

Oggi non sono state segnalate guarigioni né decessi.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 3.471, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

148 residenti fuori provincia Ravenna

1.322 Ravenna

591 Faenza

227 Cervia

356 Lugo

111 Russi

139 Alfonsine

113 Bagnacavallo

80 Castelbolognese

51 Conselice

54 Massa Lombarda

25 Sant’Agata sul Santerno

57 Cotignola

28 Riolo Terme

55 Fusignano

38 Solarolo

59 Brisighella

5 Casola Valsenio

12 Bagnara