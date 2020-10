Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 36.454 casi di positività, 193 in più rispetto a ieri su un numero record di tamponi eseguiti: 14.881. Dei nuovi casi, 95 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 89 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 94 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Sono 16 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 5.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,5 anni.

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 10 casi: 5 maschi e 5 femmine; 4 asintomatici e 6 con sintomi, 9 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato. Nel dettaglio: 1 per screening prericovero per altra patologia; 2 per rientro dall’estero (Ucraina e Moldavia); 3 pazienti sporadici per sintomi, 1 dei quali lavora nelle Marche; 4 per contatto con caso certo famigliare.

Oggi non risultano comunicati decessi bensì 2 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.851, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

80 residenti fuori provincia Ravenna

771 Ravenna

326 Faenza

145 Cervia

130 Lugo

74 Russi

39 Alfonsine

63 Bagnacavallo

47 Castelbolognese

12 Conselice

22 Massa Lombarda

16 Sant’Agata sul Santerno

34 Cotignola

17 Riolo Terme

27 Fusignano

19 Solarolo

24 Brisighella

2 Casola Valsenio

3 Bagnara