Coronavirus nel mondo: parla funzionario ONU da New York

Sabato 14 marzo alle ore 11.30 (orario di New York) Ravennawebtv ha intervistato un funzionario ONU di origine ravennate sulla situazione dell’emergenza sanitaria, legata al coronavirus, così come viene affrontata proprio a New York.

Poco dopo il nostro collegamento, lo stesso funzionario ONU ci ha scritto che nel pomeriggio di domenica 15 marzo a New York è stato annunciato che tutte le scuole rimarranno chiuse da oggi lunedì 16 marzo fino al 20 aprile.

Coronavirus nel mondo: poiché l’emergenza Covid-19 è stata dichiarata dall’OMS una pandemia stiamo realizzando una rubrica nella quale alcuni romagnoli residenti all’estero ci riferiscono cosa sta succedendo nei diversi paesi in cui risiedono; i nostri testimoni ci raccontano come viene percepita la situazione italiana e l’emergenza del coronavirus all’estero e se i paesi in cui risiedono hanno già preso provvedimenti e/o attuato delle restrizioni.