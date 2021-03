Coronavirus, l’assessore Donini: “Contagi in calo, ma restrizioni ancora necessarie. Aprile sarà il mese di svolta per le vaccinazioni”

L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, ha fatto il punto sull’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale in Emilia-Romagna al termine della seduta della Commissione assembleare Sanità. L’assessore ha affermato che la velocità di propagazione del virus in Regione sta diminuendo, ma per quanto riguarda i ricoveri la soglia è ancora superiore al livello di guardia e occorreranno altri giorni per alleggerire la pressione sugli ospedali. Questa situazione rende quindi ancora necessarie le restrizioni in vigore, e l’assessore esclude la possibilità di un allentamento prima di Pasqua. Per quanto riguarda la campagna vaccinale invece, secondo i dati nazionali il 10% degli italiani che ha completato il processo di immunizzazione è emiliano romagnolo, e l’obiettivo della Regione è quello di completare la vaccinazione degli ultra 80enni entro la metà di aprile. Per l’inizio di questo mese infatti sono attese maggiori dosi, che permetteranno di anticipare gli appuntamenti già presi e somministrare il farmaco ad un numero maggiore di persone, rispettando le priorità stabilite dal Governo. C’è inoltre attesa per il possibile arrivo del vaccino di Johnson&Johnson, che insieme a quello di Astrazeneca potrebbe venire affidato ai medici di famiglia che attualmente risultano senza dosi per proseguire le somministrazioni al personale scolastico. Nei prossimi mesi inoltre ai medici di famiglia, secondo quanto afferma l’assessore Donini, verrà assegnato un altro target, quello dei caregiver che si occupano di assistere anziani e persone con disabilità.