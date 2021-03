Coronavirus: iniziano le vaccinazioni alle categorie protette. Come fare a sapere se si è in elenco

Da mercoledì l’Ausl Romagna inizierà nelle sedi vaccinali le vaccinazioni alle categorie protette che rientrano fra le priorità della fase 2 della campagna vaccinale. In questi giorni molte persone sono già state raggiunte da un messaggio sul cellulare che le informava della possibilità di prenotare l’appuntamento. Si tratta di persone ad esempio con malattie cardiocircolatorie, con patologie renali, epatiche, di ipertensione, che hanno subito trapianto, pazienti oncologici. L’elenco è molto più ampio e comprende tutte quelle aree di patologia che incrementano il rischio di decesso in caso di covid. In una diretta Facebook con l’Onorevole Marco Di Maio, Silvia Mambelli, direttrice del servizio infermieristico dell’Ausl Romagna, ha spiegato come fare a sapere se si rientra nell’elenco delle patologie a rischio nel caso non si fosse stati ancora raggiunti dal messaggio dell’azienda sanitaria