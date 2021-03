Coronavirus: in fiera i vaccini alle persone con disabilità

Sono all’incirca 150 le persone che nella giornata di ieri avevano appuntamento in fiera per le vaccinazioni contro il coronavirus. Dopo lo stop nella giornata di mercoledì, utile a riorganizzare la campagna vaccinale dopo la sospensione, poi ritirata, del vaccino AstraZeneca, giovedì in fiera è stato il turno delle persone con disabilità al di fuori dei centri specializzati. Sono questi i giorni nei quali saranno vaccinate anche le persone nei centri o assistiti a domicilio. Per tutte queste persone il vaccino prestabilito è il Moderna, scelta arrivata ben prima della sospensione di AstraZeneca a causa dei problemi di salute che molto spesso accompagnano le diverse disabilità. Lunedì sono iniziate anche le vaccinazioni di alcune categorie di persone “estremamente vulnerabili” poiché affette da patologie gravi, mentre si sta perfezionando l’organizzazione della prossima fase aperta a tutta la popolazione