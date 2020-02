In provincia di Ravenna nessun caso di Coronavirus. Attenzione, ma nessun allarmismo. Lo ha sottolineato oggi il prefetto di Ravenna Enrico Caterino che, al termine della riunione dell’Unità di Crisi costituitasi per contrastare la diffusione della nuova malattia, ha incontrato la stampa per un bilancio a pochi giorni dai primi casi in regione e a poche ore dal caso di Rimini, una persona di ritorno dall’estero.