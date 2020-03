Pronti i sostegni alle imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus. Come anticipato ieri, al termine del tavolo dell’economia riunito in Camera di Commercio, a cui hanno partecipato tutte le associazioni economiche e sindacali, il Comune di Ravenna è pronto a varare una serie di provvedimenti per aiutare economicamente tutte quelle realtà penalizzate dalle disposizioni di sicurezza attivate per contenere il contagio da Coronavirus.