Sono state assegnate attraverso i buoni spesa tutte le risorse messe dal Governo a disposizione del Comune di Ravenna per le persone o i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Non è quindi al momento possibile accogliere ulteriori richieste di buoni spesa da parte di cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nel territorio del comune di Ravenna. Restano invece ancora alcune disponibilità per quanto riguarda i cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nei comuni di Cervia e Russi. Qualora venga prevista l’erogazione di ulteriori fondi statali, si provvederà a dare comunicazione delle modalità e dei requisiti per la richiesta.