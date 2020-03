“WE SERVE, noi ci siamo” è il motto del Lions Club Internazional e in questo momento di estrema emergenza e grande difficoltà per l’intero paese, il Lions Club di Russi, da anni presente e attivo sul territorio, desidera esprimere la vicinanza e il sostegno agli operatori sanitari che stanno operando eroicamente per limitare e debellare le problematiche causate dalla diffusione del “Coronavirus”. I soci del Lions Club Russi, nell’impossibilità di attivare i service e le iniziative già programmate, hanno deciso di devolvere la somma di Euro 3.500 a favore dell’Ospedale di Ravenna per l’emergenza sanitaria “Covid 19”.